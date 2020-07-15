В Брестском районе на дне водоема нашли автомобиль с телом 24-летнего парня

Установлено, что накануне трагедии молодой человек вместе с приятелем отправился на рыбалку. Один товарищ ушел домой, а второй остался ловить рыбу. Когда мужчина перестал выходить на связь, его знакомые обратились в милицию. И как сообщает СК, в ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Что произошло и почему машина оказалась в воде, не уточняется. Назначен ряд экспертиз.



