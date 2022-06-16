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В Брестском районе пьяный дебош обернулся уголовным делом

Пьяный дебош обернулся уголовным делом. Правоохранители в Брестском районе задержали минчанина. Последний собрал полный комплект нарушений: повредил шлагбаум, разбил стекла в припаркованном авто и ударил ногой человека. К слову, последний вместе с товарищем и обратился за помощью в милицию. Оказалось, что перед своим столь насыщенным променадом дебошир выпивал с компанией.

Сторож вызвал на место происшествия правоохранителей, которые задержали разбушевавшегося мужчину. Свое поведение дебошир объяснил большим количеством выпитого алкоголя. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

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