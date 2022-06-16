В Брестском районе пьяный дебош обернулся уголовным делом

Пьяный дебош обернулся уголовным делом. Правоохранители в Брестском районе задержали минчанина. Последний собрал полный комплект нарушений: повредил шлагбаум, разбил стекла в припаркованном авто и ударил ногой человека. К слову, последний вместе с товарищем и обратился за помощью в милицию. Оказалось, что перед своим столь насыщенным променадом дебошир выпивал с компанией.