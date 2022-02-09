В Брестской области за организацию наркобизнеса заключены под стражу школьница и ее подельник

Школьница и ее подельник заключены под стражу за организацию наркобизнеса. До двадцати лет заключения может грозить подозреваемым. СК рассказал подробности громкого уголовного дела. 22-летний житель Минска и 17-летняя жительница Жабинки работали на интернет-магазин, который торговал через даркнет. Закладчики по указанию куратора забирали крупные партии психотропов, фасовали их на разовые дозы и затем прятали для покупателей. Таким образом, в общей массе вышло 65 граммов отравы или 430 разовых доз. В ходе оперативных мероприятий "кладмены" были задержаны. При обысках у них изъяли свертки с мефедроном и мобильники, где были фото с геометками расположения тайников, а также снимки, на которых они вместе употребляли наркотики. Во время допросов молодежь рассказала следователям, что в наркобизнес ударились в поисках легких денег.