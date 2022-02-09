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В Брестской области за организацию наркобизнеса заключены под стражу школьница и ее подельник
Школьница и ее подельник заключены под стражу за организацию наркобизнеса. До двадцати лет заключения может грозить подозреваемым. СК рассказал подробности громкого уголовного дела. 22-летний житель Минска и 17-летняя жительница Жабинки работали на интернет-магазин, который торговал через даркнет. Закладчики по указанию куратора забирали крупные партии психотропов, фасовали их на разовые дозы и затем прятали для покупателей. Таким образом, в общей массе вышло 65 граммов отравы или 430 разовых доз. В ходе оперативных мероприятий "кладмены" были задержаны. При обысках у них изъяли свертки с мефедроном и мобильники, где были фото с геометками расположения тайников, а также снимки, на которых они вместе употребляли наркотики. Во время допросов молодежь рассказала следователям, что в наркобизнес ударились в поисках легких денег.
В Брестской области зафиксирован рост числа наркопреступлений. Если за 2020 год было возбуждено 317 уголовных дел, то за прошлый - 410. Большинство задержанных достаточно молодого возраста - от 20 до 30 лет. При этом в СК отмечают, что в 2021-м от передозировки наркотиков погибли 11 человек.
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