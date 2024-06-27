В Буда-Кошелеве с применением оружия задержан 62-летний житель райцентра, который с холодным оружием в руках пошел на прохожих, а после и на правоохранителей. Как сообщили в МВД, события развернулись вечером 26 июня. Правоохранителям поступил сигнал о том, что недалеко от детской музыкальной школы на улице Красноармейской некий мужчина с ножом бросается на проходящих мимо людей. Через две минуты на место инцидента приехал ближайший наряд милиции.