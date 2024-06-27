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В Буда-Кошелеве с применением оружия задержан 62-летний житель райцентра
В Буда-Кошелеве с применением оружия задержан 62-летний житель райцентра, который с холодным оружием в руках пошел на прохожих, а после и на правоохранителей. Как сообщили в МВД, события развернулись вечером 26 июня. Правоохранителям поступил сигнал о том, что недалеко от детской музыкальной школы на улице Красноармейской некий мужчина с ножом бросается на проходящих мимо людей. Через две минуты на место инцидента приехал ближайший наряд милиции.
Анатолий Сафанович, заместитель начальника Департамента охраны МВД Беларуси:
Законные требования правоохранителей бросить оружие на землю агрессивно настроенный мужчина проигнорировал и направился в их сторону. После этого был произведен предупредительный выстрел в воздух, затем - по ногам нападавшего. До приезда медиков 62-летнему местному жителю экипаж охраны оказал первую помощь. С ранением в правую ногу фигурант доставлен в учреждение здравоохранения. В настоящее время дается правовая оценка произошедшему.
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