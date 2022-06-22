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В Буда-Кошелевском районе с фермы похитили телят - возбуждено уголовное дело
В Буда-Кошелевском районе милиционеры раскрыли кражу телят с фермы. С территории хозяйства неизвестные увели 4 животных. Сыщики изучили записи с камер видеонаблюдения. В тот вечер неподалеку от фермы находился некий подозрительный автомобиль марки ВАЗ. Хотя рассмотреть номер авто было сложно, стражи порядка все же смогли выйти на владельца машины. Им оказался34-летний житель Ветковского района. У него на подворье и были обнаружены двое пропавших с фермы телят. Еще двух животных, как выяснилось, к этому моменту уже продали. Оказалось, что в тот вечер фигурант был не один, ему помогали двое приятелей. Возбуждено уголовное дело, все трое задержаны.
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