ЧПЗона X

В Быхове пенсионерка попала под поезд - женщина погибла на месте

В Быхове поездом смертельно травмирована пенсионерка. Накануне днем 82-летняя женщина пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В этот момент появился поезд. Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист, трагедии избежать не удалось.

Женщина погибла на месте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все