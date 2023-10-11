В Быхове пенсионерка попала под поезд - женщина погибла на месте

В Быхове поездом смертельно травмирована пенсионерка. Накануне днем 82-летняя женщина пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В этот момент появился поезд. Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист, трагедии избежать не удалось.