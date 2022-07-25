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В Чашникском районе от огня пострадали 5-летняя девочка и ее мать

Получила травмы, играя возле открытого огня. Пятилетняя девочка из Чашникского района, будучи дома у себя во дворе, получила сильные ожоги, также пострадала ее мама. В обстоятельствах произошедшего накануне ЧП разбираются следователи. По их информации, взрослые развели на участке костер, рядом с которым бегала малышка. В какой-то момент ребенок, играясь, взяла бутылку с горючим (какая именно жидкость находилась внутри, пока не установлено) и вылила содержимое прямо в огонь.

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