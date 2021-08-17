В Чечерском районе милиционеры задержали вора

Сработали на отлично. Такую оценку чечерским милиционерам дал воришка, которого задержали по подозрению в краже. Инцидент произошел еще 14 августа. В местный РОВД обратился мужчина из деревни Городовка. Неизвестный вскрыл окно в его дачном доме и похитил рыболовные снасти, строительный инструмент, одежду и много другого. Забрал топор с ножами, скребок для ягод, клей и даже наволочку. На подозреваемого вышли по отпечаткам пальцев.