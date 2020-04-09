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В Чечерском районе милиция приехала на возможную кражу, а нашла арсенал
Приехали на возможную кражу, а нашли арсенал. В Чечерском районе у пенсионерки пропал кошелек, она вызвала милицию. Правоохранители осмотрели дом и обнаружили 330 граммов пороха, обрез охотничьего ружья и 7 патронов. Как пояснил хозяин дома, боеприпасы достались ему после смерти брата, и мужчина решил не уничтожать наследство. Что касается кошелька, то спустя несколько дней его нашла родственница женщины.
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