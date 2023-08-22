В Чериковском районе работник сельхозпредприятия получил смертельную травму

Следователи выясняют обстоятельства смерти в Чериковском районе, где в жатку комбайна попал 59-летний работник сельхозпредприятия. Мужчина находился на смотровой площадке машины и решил проверить наполненность бункера с зерном. В этот момент он зацепился за высоковольтные провода, получил удар током, упал на кабину, а затем в жатку, где и погиб.