ЧПЗона X

В Червенском районе бессонница спасла жизнь хозяину

Глубокой ночью в Смиловичах произошел пожар. Мужчина не мог уснуть и смотрел телевизор, когда почувствовал запах гари. Дым шел из потолка. Погорелец побежал к соседям и вызвал службу спасения. За считанные минуты огонь уничтожил кровлю, часть стен и имущество.

Оказалось, что брат хозяйки неоднократно за день топил печь, которая имела сквозные трещины и давно требовала ремонта. Пренебрег хозяин побелкой и оштукатуриванием дымохода на чердаке. В результате ЧП никто не пострадал.

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