В Червенском районе бессонница спасла жизнь хозяину

Глубокой ночью в Смиловичах произошел пожар. Мужчина не мог уснуть и смотрел телевизор, когда почувствовал запах гари. Дым шел из потолка. Погорелец побежал к соседям и вызвал службу спасения. За считанные минуты огонь уничтожил кровлю, часть стен и имущество.