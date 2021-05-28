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В Червенском районе на егеря напал дикий кабан: мужчина погиб
Тело 43-летнего работника охотхозяйства было обнаружено в лесу. На теле имелись множественные раны. По предварительной информации, погибший, житель Червенского района, ушел в лес по рабочим вопросам и пропал. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят мобильный телефон с видеофайлом. На записи есть момент нападения на егеря дикого кабана. По факту гибели мужчины проводится проверка.
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