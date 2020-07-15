ЧПЗона X

В Червенском районе оперативники изъяли у жителя поселка Смиловичи самогонный аппарат

Кроме того, в жилище мужчины были обнаружены около 30 литров самогона, разлитого в различные емкости, а также 150 литров браги. Как отметили в милиции, они впервые столкнулись с аппаратом настолько сложной конструкции. Хозяин чудо-техники привлечен к ответственности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все