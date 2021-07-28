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В Червенском районе правоохранители выявили схему хищения топлива с лесохозяйственного предприятия

В Червенском районе во время рейда правоохранители выявили схему хищения топлива с лесохозяйственного предприятия. Установлено, что один из водителей сливал с рабочей техники дизель. Спрятать похищенное мужчина пытался в хозпостройке рядом со своим домом. В тайнике обнаружили канистры с окрашенной соляркой. В общей сложности у фигуранта изъято 80 литров топлива, затем его вернули хозяйству. Дальнейшей судьбой воришки займутся правоохранители.

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