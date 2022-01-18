Девушка ушла из развлекательного заведения в Минске в чужих вещах на сумму в 500 рублей

Милиция разыскивает барышню, которая вальяжной походкой покинула развлекательное заведение в чужих вещах на сумму в 500 рублей. Инцидент произошел в столичном пабе на улице Гикало в ночь с 8 на 9 января. Часы уже пробили три, когда посетители начали потихоньку расходиться. Вот только одна из гостей не нашла свою верхнюю одежду. Зато камеры видеонаблюдения пролили свет на загадочную пропажу. Оказалось, что чужие пальто и шарф сняла с вешалки некая девушка и провернула фокус с исчезновением. Номер не оценили ни хозяйка, ни правоохранители. Если на кадрах вы узнали незнакомку, сообщите в милицию: /025/ 608 15 76 или 102.