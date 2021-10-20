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Под Минском женщина из ревности проткнула соперницу вилами, а после подожгла себя и дом
Из ревности проткнула вилами односельчанку, подожгла себя и дом. Настоящая драма разыгралась в д. Новашино Минского района. Как рассказала милиционерам пострадавшая местная жительница, бывшая супруга сожителя атаковала ее в собственном доме. Сыщики пошли по следам: подойдя к дому 53-летней подозреваемой, дверь оказалась заперта, а в окне видны клубы дыма. Пришлось вызывать спасателей. Уже после ликвидации пожара хозяйку нашли без сознания и доставили в больницу.
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