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В деревне Горки задержали мужчину, который выносил с предприятия металлические уголки
Через дыру в заборе выносили измашинно-тракторного парка металлолом, при этом объект охраняемый, но где в этот момент был сторож, не сообщается. Похитителей задержала дорожная милиция Старых Дорог. ГАИ отрабатывала территорию около одного из предприятий в деревне Горки, там и задержали мужчину, который выносил металлические уголки. А уже после в руки правоохранителей попали еще двое сельчан. Известно, что свой трофей они прятали в лесу за машинным парком. Там милиционеры и нашли похищенный лом черного металла и меди.
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