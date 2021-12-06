В деревне Горки задержали мужчину, который выносил с предприятия металлические уголки

Через дыру в заборе выносили измашинно-тракторного парка металлолом, при этом объект охраняемый, но где в этот момент был сторож, не сообщается. Похитителей задержала дорожная милиция Старых Дорог. ГАИ отрабатывала территорию около одного из предприятий в деревне Горки, там и задержали мужчину, который выносил металлические уголки. А уже после в руки правоохранителей попали еще двое сельчан. Известно, что свой трофей они прятали в лесу за машинным парком. Там милиционеры и нашли похищенный лом черного металла и меди.