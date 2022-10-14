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В деревне Королев Стан найдены тела двоих мужчин
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти двоих мужчин. Их тела в лесу в Минском районе возле деревни Королев Стан нашли местные жители. По предварительной информации, один из погибших - 42-летний минчанин. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков, личность второго устанавливается. На обоих телах обнаружены следы от инъекций, а рядом были найдены шприцы, что не исключает версии о передозировке. Так или иначе, обстоятельства гибели станут известны после экспертизы.
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