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В деревне Новоселки у пенсионерки украли мотоцикл

Укатил в неизвестном направлении. В милицию Пружан обратилась 81-летняя пенсионерка с заявлением о краже - в деревне Новоселки пропал мотоцикл, который ранее принадлежал ее сыну. После пожара в жилом доме транспорт хранился под замком в сарае, однако в какой-то момент исчез с участка.

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