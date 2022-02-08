В деревне Новоселки у пенсионерки украли мотоцикл

Укатил в неизвестном направлении. В милицию Пружан обратилась 81-летняя пенсионерка с заявлением о краже - в деревне Новоселки пропал мотоцикл, который ранее принадлежал ее сыну. После пожара в жилом доме транспорт хранился под замком в сарае, однако в какой-то момент исчез с участка.