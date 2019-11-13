В деревне Усохи Кличевского района муж убил свою жену

В Кличевском районе следователи выясняют обстоятельства убийства в деревне Усохи, где муж убил жену. По данным СК, днем 10 ноября супружеская пара выпивала в своем доме. В какой-то момент застолье переросло в конфликт, муж ударил ножом 46-летнюю жену. Женщина скончалась на месте. Этот факт не смутил мужчину. Он завернул тело погибшей в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил выпивать. Уже вечером он позвонил в милицию и признался в преступлении. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Было найдено и орудие преступления. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.