3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
В деревне Усохи Кличевского района муж убил свою жену
В Кличевском районе следователи выясняют обстоятельства убийства в деревне Усохи, где муж убил жену. По данным СК, днем 10 ноября супружеская пара выпивала в своем доме. В какой-то момент застолье переросло в конфликт, муж ударил ножом 46-летнюю жену. Женщина скончалась на месте. Этот факт не смутил мужчину. Он завернул тело погибшей в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил выпивать. Уже вечером он позвонил в милицию и признался в преступлении. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Было найдено и орудие преступления. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов