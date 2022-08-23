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В детском саду в Минске взорвался газовый баллон - у рабочих ожоги до 60 % тела

ЧП на территории детского сада в Минске. Взорвался газовый баллон во время кровельных работ на крыше постройки. Есть пострадавшие, это двое рабочих. У них серьезные ожоги от 50 до 60 % тела. Пострадавших доставили в больницу. Дети не пострадали. На месте ЧП следователи зафиксировали картину происшествия.

Фото: СК

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