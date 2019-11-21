В Добруше на пожаре бойцы МЧС спасли пенсионера

ЧП произошло вчера в квартире пятиэтажного дома. Мужчина был обнаружен спасателями в коридоре своих апартаментов. Позже пострадавший был госпитализирован. Огнеборцы эвакуировали жильцов с верхних этажей. Однако пожар был ликвидирован спасателями еще до того, как пламя начало распространяться по зданию. В результате ЧП огнем повреждено имущество в комнате и детали интерьера по всей квартире. Причина пожара устанавливается.