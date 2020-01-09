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В Докшицах на пожаре погибла 55-летняя женщина, инвалид по зрению
Что послужило причиной ЧП в этом случае, пока сказать сложно. Сообщение в центр управления поступило накануне ближе к 10 вечера. К моменту приезда спасателей дом горел открытым пламенем. В ходе тушения пожара в комнате на полу спасатели обнаружили тело хозяйки.
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