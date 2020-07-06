В Докшицком районе грузовик с цистерной съехал в кювет

Спасатели вызволили водителя и пассажира, последние оказались заблокированы в кабине МАЗа. Авария случилась накануне в Докшицком районе на дороге Докшицы - Вилейка. Грузовик с цистерной съехал в кювет, где врезался в деревья. За помощью к сотрудникам МЧС обратился водитель автомобиля. Самостоятельно пассажир и шофер выбраться из машины не могли, их вызволили спасатели при помощи специальных инструментов. Пассажира с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.