ЧПЗона X

В Докшицком районе нашли заблудившегося в лесу пенсионера

История со счастливым финалом, и произошла она в Докшицком районе. Там нашли пенсионера, который заблудился в лесу. Сообщается, что мужчина вчера вечером пошел за грибами, связи с ним не было. На поиски человека отправились родственники, милиция и бойцы МЧС, привлекли пять единиц спецтехники. Сегодня утром спасатели увидели пожилого мужчину в густой траве. На носилках его вынесли из леса и вызвали медиков. После осмотра мужчину отвезли домой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все