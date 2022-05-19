В Докшицком районе в водоеме рядом с домом утонула девочка

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка в Докшицком районе в деревне Замосточье. По предварительным данным, девочка находилась во дворе дома со своими родственниками. Через некоторое время ребенок пропал из виду. Родители бросились на поиски дочери и обнаружили ее в водоеме, расположенном за домом. Реанимационные мероприятия не дали результата. Спасти ребенка не удалось. Девочке должно было исполниться в июне два года.