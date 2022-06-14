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В доме умершего жителя Городокского района хранились пистолет-пулемет и 35 патронов к нему
Смертоносный арсенал в домашнем тайнике. Пистолет-пулемет и 35 патронов к нему хранились в доме умершего жителя Городокского района. Его случайно обнаружил мужчина, который проводил демонтажные работы в частном доме в деревне Москленята. Во время разборки потолочного перекрытия он нашел импровизированный схрон, где находились 35 пистолетных патронов калибра 7,62 мм и пистолет-пулемет системы Шпагина, образца 1941 года. Оружие и боеприпасы изъяли. Как выяснили эксперты, все находки оказались пригодны для использования. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что арсенал принадлежал бывшему хозяину дома. Пенсионер умер 4 года назад и, видимо, эту тайну унес с собой в могилу.
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