43-летний могилевчанин вместе с женой приехал на дачу. Спустя время женщине позвонила мать и рассказала о конфликте с 20-летним внуком. Родители позвонили парню, чтобы прояснить ситуацию. Но из-за того, что тот был выпившим, ссора разгорелась еще сильнее. Вскоре пьяный отпрыск стоял уже на пороге родительской дачи, выясняя отношения. В порыве гнева отчим схватил нож и вонзил его пасынку в грудь - удар оказался смертельным.