В Дрогичинском районе подростка придавило машиной во время ремонта

Трагедия в Дрогичинском районе - подросток погиб под машиной. Авто придавило парня во время ремонта. Инцидент произошел накануне днем. Об этом сообщает Следственный комитет. По информации СК, 16-летний юноша во дворе дома ремонтировал машину отца. Ее передняя часть была приподнята домкратом. В какой-то момент автомобиль с него съехал и придавил парня. Родители вызвали сыну скорую помощь и пытались спасти мальчика. Приехавшие медики констатировали смерть подростка.



Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.



