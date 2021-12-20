В ДТП на пересечении улиц Чкалова и Аэродромной пострадали два человека

Два человека пострадали в аварии на пересечении улиц Чкалова и Аэродромой в столице. По данным ГАИ, 51-летний водитель Toyota проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В итоге произошло столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП машины получили механические повреждения, а два пассажира французского авто доставлены в больницу для оказания помощи.