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В ДТП на пересечении улиц Чкалова и Аэродромной пострадали два человека

Два человека пострадали в аварии на пересечении улиц Чкалова и Аэродромой в столице. По данным ГАИ, 51-летний водитель Toyota проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В итоге произошло столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП машины получили механические повреждения, а два пассажира французского авто доставлены в больницу для оказания помощи.

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