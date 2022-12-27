В ДТП пострадал ребенок, BMW выехал на тротуар и сбил трех человек, пострадавший водитель просит помощи

Хронику самых серьезных происшествий подготовил Юрий Шевчук.

Ветковский р-н

В Ветковском районе в ДТП пострадал ребенок. На трассе водитель Toyota Auris не уступила дорогу автомобилю Audi 100, который ехал по главной дороге. В результате аварии пострадала 7-летняя девочка. Несмотря на то, что Audi, в котором ехала юная пассажирка, перевернулся и получил значительные механические повреждения, ребенок серьезно не пострадал, так как находился в детском удерживающем устройстве.

Гомель

В Сети появились подробности серьезной аварии в Гомеле. У водителя BMW, сбившего трех человек, обнаружили множество нарушений. Его заключили под стражу. Чуть больше недели назад BMW выехал на тротуар и сбил трех человек. По информации ГАИ, за рулем был 20-летний водитель со стажем чуть более двух лет. Парень не справился с управлением, из-за чего и выехал за пределы проезжей части. Пострадавшие (женщина 61 года и двое мужчин 56 и 59 лет) были доставлены в больницу. Водителя задержали. Сообщалось, что у него судимости нет, но часто привлекался к ответственности за отсутствие техосмотра и превышение скорости. По данным Генпрокуратуры, в случае ДТП с тремя пешеходами водитель также ехал быстрее положенного на 20 километров в час.

Поиск очевидцев

Водитель из Минска разыскивает видео своей аварии. Дело было 23 декабря в Минске. На перекрестке улиц Первомайской и Пулихова мужчина попал в ДТП, разбив свою Toyota о забор. Но, по словам самого участника аварии, его подрезал другой автомобиль, отчего все и произошло. Водитель кроссовера Suzuki решил перестроиться и, видимо, не увидел, что рядом едет машина на полном ходу. Этого человека не внесли в протокол, так как он не был участником ДТП. Камер на перекрестке не было. Пострадавший водитель просит помощи у тех, кто стал очевидцем аварии. Сообщить информацию или поделиться видеозаписью можно по телефону +375 29 154 80 23.

В Беларуси сразу несколько автовладельцев попали на ремонты своих машин из-за падающего льда с крыш. В Сети появились фотографии с разбитыми автомобилями. Например, в Минске под "лавину" попал VolkswagenPolo, есть информация о разбитых авто в Гомеле и Солигорске.

США

В США погодные катаклизмы также продолжают вносить свои корректировки в автомобильное движение. По-своему уникальные кадры удалось снять очевидцу тройного ДТП. Все началось с того, что водитель остановился, чтобы пропустить пешехода. Затем его кроссовер попал в неуправляемый занос. Всему виной очень скользкая дорога. Вода замерзла на асфальте и превратилась в каток. В итоге водитель серьезно разбил свою машину о другое авто, а затем к нему присоединились еще два шофера микроавтобусов, которые также стали жертвами "фигурного катания" на трассе.