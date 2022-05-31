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В ДТП в Оршанском районе погиб подросток

Подросток погиб в ДТП в Оршанском районе. 10 дней врачи боролись за его жизнь, но парень скончался в больнице. Инцидент произошел еще 19 мая, 15-летний парень на мопеде не пропустил машину, которая двигалась по главной дороге.

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