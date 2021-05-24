Несколько фактов браконьерства за сутки. В Дзержинском районе СК возбудил сразу два уголовных дела за незаконную добычу рыбы в Волменском водохранилище. В первом случае двое местных жителей ловили незаконно рыбу, использовали для своего хобби сети. У них изъято 100 особей серебряного карася. Ущерб природе оценили в 8 700 рублей. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Тем же утром еще один 53-летний местный житель отправился на рыбалку и тоже с сетями. Его улов - 27 особей плотвы, 11 особей серебряного карася и 1 особь окуня. Вред природе - свыше 3 тысяч рублей.