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В ЕАЭС пытались незаконно ввезти автозапчасти на сумму более 750 тыс. рублей

Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС свыше 9 тысяч автомобильных запчастей.

Фура DAF следовала из Франции через пункт пропуска "Григоровщина". По представленным российским перевозчиком документам в фуре перевозили автозапчасти. Но во время проверки помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке сотрудники таможни обнаружили и партию запчастей, сведения о которых в документах не значились. Их стоимость 750 тыс. рублей.

Недекларирование такого количества груза помогло бы "сэкономить" перевозчику порядка 13 тыс. рублей, но в итоге ему грозит внушительный штраф.

Фото:pixabay.com

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