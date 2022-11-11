В ЕАЭС пытались незаконно ввезти автозапчасти на сумму более 750 тыс. рублей

Фура DAF следовала из Франции через пункт пропуска "Григоровщина". По представленным российским перевозчиком документам в фуре перевозили автозапчасти. Но во время проверки помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке сотрудники таможни обнаружили и партию запчастей, сведения о которых в документах не значились. Их стоимость 750 тыс. рублей.