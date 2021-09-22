В феврале текущего года поезд сбил рабочих в Орше - возбуждено уголовное дело

Поезд сбил рабочих в Орше - инцидент случился в феврале. Принято решение о возбуждении уголовного дела. СК выясняет обстоятельства - нарушение правил охраны труда бригадиром железнодорожной станции Орша-Западная. По данным следствия, 13 февраля днем работники убирали снег с полотна. В это время по пути шел поезд, несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение, которое применил машинист, избежать столкновения не удалось. Один из мужчин погиб от полученных травм на месте. Второй также пострадал и был госпитализирован. На месте работали следователи и эксперты, были опрошены очевидцы. Изъяты необходимые документы. По данным следствия, бригадир пути не обеспечил безопасное производство работ по очистке территории от снега. Место не было ограждено переносным сигналом остановки. Известно, что нужные атрибуты в наличии были.