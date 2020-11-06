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В ГАИ рассказали подробности ДТП, слушавшегося накануне в Минске

На пересечении улицы Немига и проспекта Победителей столкнулись автомобили Skoda и Volkswagen. Как сообщили в ГАИ, на перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора водитель Volkswagen не уступил дорогу шоферу Skoda, который двигался во встречном направлении. После удара оба автомобиля оказались на тротуаре. Никто не пострадал.

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