В Ганцевичах под колеса грузовика попала пенсионерка

ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии в Ганцевичах, где под колеса грузовика попала пенсионерка. ДТП произошло накануне.Предварительно, 30-летний мужчина на машине Iveco выезжал со двора на улицу Заслонова, когда сбил 77-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу с велосипедом в руках. В результате удара она упала на дорогу. Очевидцы вызвали медиков. С травмами пострадавшую доставили в больницу.



