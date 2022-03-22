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В Ганцевичах за 20 минут задержали мужчину, укравшего велосипед
Мужчина украл велосипед и спустя 20 минут был задержан. Транспортное средство пропало у 32-летней жительницы Ганцевичей. Она сообщила об этом в милицию и пояснила, что инцидент случился вблизи одного из кафе города. Пропажу хозяйка оценила в 300 рублей.
Меньше чем через полчаса подозреваемый был задержан. Им оказался 51-летний посетитель того же кафе. Мужчина вышел покурить и приметил непристегнутый велосипед, после этого он покинул заведение, прогулялся по городу, вернулся и похитил велосипед.
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