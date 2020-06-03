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В Ганцевичском районе хозяева спугнули незнакомца, который залез в их дом
Дали отпор. В Ганцевичском районе хозяева спугнули незнакомца, который залез в их дом. Когда злоумышленник разбил окно и пробрался в апартаменты, семейная пара спала. Незваный гость осмотрел жилище, однако ничего ценного найти ему не удалось. Тогда он разбудил хозяина. Начал его душить, требуя деньги. В этот момент проснулась и женщина. Она пришла на помощь мужу. Вместе супруги прогнали грабителя. Последний оставил свой вещмешок. Именно по нему и удалось выйти на фигуранта. Несмотря на все попытки отвести от себя подозрения, мужчину задержали. Им оказался 29-летний коллега потерпевшего. Подозреваемый был уверен, что у товарища есть крупная сумма, поскольку тот продал квартиру. Возбуждено уголовное дело за грабеж.
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