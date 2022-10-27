В Глубокском районе бездыханное тело пролежало на улице почти неделю

Бездыханное тело пролежало на улице почти неделю. Следователи разбираются в обстоятельствах убийства 36-летнего жителя Глубокского района. Как сообщает СК, его нашли мертвым в одном из жилых дворов райцентра 14 октября местные жители. Об этом они тут же сообщили в милицию.



Когда на месте работала следственно-оперативная группа, стало ясно, что смерть мужчины носит криминальный характер. Более того, выяснилось, что трагедия случилась еще за 5 дней до этого. 9 октября ныне убитый приехал к своему приятелю, не обошлось без спиртного. Во время застолья между ними - по какой причине, пока не сообщается - вспыхнул конфликт. Хозяин дома избил гостя и выгнал во двор, где тому оставалось жить считанные минуты.



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