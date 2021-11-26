Ревность взяла верх над разумом. В Гомеле 20-летнего парня четвертый раз привлекли к уголовной ответственности. В одном из ночных заведений города сотрудники нажали тревожную кнопку. Как стало известно, между посетителями клуба возникло недопонимание, в итоге завязалась драка. Оказалось, причина - ревность. 20-летний юноша ударил потенциального соперника кулаком в лицо. Когда приехали правоохранители, парень не отрицал свою причастность, объяснив это всплеском эмоций. Ранее фигурант был судим за кражи и хулиганства, и сейчас вновь возбуждено уголовное дело за хулиганство.