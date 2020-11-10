В Гомеле 20-летняя девушка на автомобиле "хёндэ" столкнулась с БМВ и сбила 15-летнюю девочку

Поехала на красный – итог - ДТП. В Гомеле 20-летняя девушка на автомобиле "хёндэ" двигалась по улице Красноармейской в направлении Катунина. На пересечении с проспектом Ленина выехала на красный сигнал светофора, где и произошло столкновение с БМВ. За рулем был 46-летний водитель. Шофер ехал по проспекту Ленина на разрешающий сигнал светофора. От удара "хёндэ" выскочила на тротуар и там сбила 15-летнюю девочку. С травмами подростка госпитализировали.