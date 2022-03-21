В Гомеле аферисты предлагали деньги в долг, но всех деталей сделки клиентам не раскрывали

Группу аферистов взяли в Гомеле - предлагали жулики быстрые деньги в долг, но всех деталей сделки не знали потенциальные жертвы. Взамен на займ клиентам оформили на себя смартфон в рассрочку стоимостью в несколько раз превышающей размер долга. Клиентов направляли в сеть салонов сотовой связи, где были так называемые свои продавцы.



Те оформляли заявку в банк, искажая данные о платежеспособности заявителей. Получив одобрение от финансового учреждения, покупатель подписывал договор не глядя, а девайс забирали аферисты. Лишь изучив документы позже, "клиенты" злоумышленников узнавали, что смартфоны стоят в два-три раза больше, чем говорилось ранее.