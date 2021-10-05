Психотропы в дезодоранте. В Гомеле бойцы наркоконтроля задержали двух дилеров наркомаркета. 21-летний гомельчанин и 19-летняя жительница Петрикова работали наркокурьерами. На съемной квартире в Гомеле они фасовали товар, затем распространяли его через закладки в областном центре и Калинковичах. Оперативники при обыске обнаружили в квартире дезодоранты. В одном из флаконов хранились готовые для продажи закладки. Перед задержанием девушка пыталась избавиться от них и выбросить в мусорное ведро. По заключению экспертизы, изъятое вещество - это альфа-PVP массой почти 290 граммов. Были найдены также весы, пакеты, изолента, магниты для крепления и принадлежности для употребления наркотиков.