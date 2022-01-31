Смотреть онлайнПрограмма ТВ

В Гомеле декретница организовала притон для занятия проституцией

Так называемая декретница организовала притон для занятия проституцией, сообщили сегодня в Гомельском УВД. Девушке всего 19 лет, будучи в отпуске по уходу за ребенком, барышня занималась оказанием интимных услуг и вовлекала в такую же "работу" знакомых, в том числе и несовершеннолетних.

Подозреваемую задержали сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями в сфере нравов в середине января.

