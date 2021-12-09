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В Гомеле двое местных жителей обратились в милицию с заявлениями о попытке угона авто
Вышли на жуликов по следам. В Гомеле двое местных жителей обратились в милицию с заявлениями о том, что их автомобили пытались угнать. Машины были припаркованы на улицах Свиридова и Макаенка. На месте работала следственно-оперативная группа, в том числе эксперт. На месте специалист обнаружил следы рук. Отпечатки были направлены на проверку.
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