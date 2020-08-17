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В Гомеле изъято без малого 190 килограммов некурительного табака

Сообщается, что в районе центрального рынка оперативники нашли импровизированный склад, где хранились смеси. В сарае находилось с десяток целлофановых пакетов с веществом. Отметим, вещество еще не было расфасовано на дозы для продажи. Владельца крупной партии товара также вычислили. Это 23-летний местный житель. Он уже привлекался к административной ответственности за незаконную реализацию насвая.

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