В Гомеле изъято без малого 190 килограммов некурительного табака

Сообщается, что в районе центрального рынка оперативники нашли импровизированный склад, где хранились смеси. В сарае находилось с десяток целлофановых пакетов с веществом. Отметим, вещество еще не было расфасовано на дозы для продажи. Владельца крупной партии товара также вычислили. Это 23-летний местный житель. Он уже привлекался к административной ответственности за незаконную реализацию насвая.