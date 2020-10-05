В Гомеле лошадь провалилась в технический колодец, из ловушки ее вытащили спасатели. Сообщается, что глубина тоннеля 3 метра, ширина - 1. Чтобы достань животное, пришлось использовать спецтехнику - автомобильный кран и пожарный рукав. Лошадь не пострадала, ветеринарная помощь не потребовалась.