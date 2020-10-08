В Гомеле милиционеры, пограничники и таможенники задержали сбытчиков травки

Спецоперация по задержанию двоих мужчин 35 и 36 лет прошла вечером накануне. В ходе обыска квартиры старшего из подельников правоохранители нашли около 1,5 килограмма фасованного зелья. Марихуана хранилась в пакетах, свертках и баночках, спрятанных в туалете. В квартире другого мужчины был найден более весомый схрон: измельченным растительным веществом были заполнены три трехлитровых банки, пакеты, мелкая тара и коробки из-под бытовой техники. Всего около 3 килограммов. Отметим, что свою лепту в операцию внесла служебная собака Аврора из Гомельской таможни, которая ни разу не ошиблась во время поисков. Что касается дилеров, они в изоляторе. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.