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В Гомеле милиционеры, пограничники и таможенники задержали сбытчиков травки
Вместо высоких технологий старый проверенный способ… Марихуана трехлитровыми банками. В Гомеле милиционеры, пограничники и таможенники задержали сбытчиков травки.
Спецоперация по задержанию двоих мужчин 35 и 36 лет прошла вечером накануне. В ходе обыска квартиры старшего из подельников правоохранители нашли около 1,5 килограмма фасованного зелья. Марихуана хранилась в пакетах, свертках и баночках, спрятанных в туалете. В квартире другого мужчины был найден более весомый схрон: измельченным растительным веществом были заполнены три трехлитровых банки, пакеты, мелкая тара и коробки из-под бытовой техники. Всего около 3 килограммов. Отметим, что свою лепту в операцию внесла служебная собака Аврора из Гомельской таможни, которая ни разу не ошиблась во время поисков. Что касается дилеров, они в изоляторе. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
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