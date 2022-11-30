В Гомеле на ходу из машины выпал ребенок

О том, зачем нужны детское кресло и ремень безопасности, наглядно показывает видео из Гомеля. Там во время поворота из авто выпал ребенок.

Открыл ли маленький пассажир дверь ради забавы или она была плохо закрыта - неизвестно, также неясно, удалось ли во время падения избежать травм. После того как малыш вывалился, "ситроен" остановился, из машины выскочила женщина, взяла ребенка на руки и села с ним на заднее сиденье.